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К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
Свердловский областной суд вынес приговор жителю Ревды, 1979 года рождения, который вечером 30 июля 2024 года прикурил от Вечного огня.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, его приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также ему запретили «заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в Интернете, на два года».
Однако такое наказание он получил не только за осквернение символа воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Мужчину также признали виновным в несоблюдении административных ограничений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Причём таких эпизодов насчитали девять, уточнили в областном СК.
Свою вину мужчину полностью признал, пояснив, что прикурил от Вечного огня потому как очень хотел курить, а зажигалка не работала, сообщили в областном суде.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, его приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также ему запретили «заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в Интернете, на два года».
Однако такое наказание он получил не только за осквернение символа воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Мужчину также признали виновным в несоблюдении административных ограничений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Причём таких эпизодов насчитали девять, уточнили в областном СК.
Свою вину мужчину полностью признал, пояснив, что прикурил от Вечного огня потому как очень хотел курить, а зажигалка не работала, сообщили в областном суде.
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