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К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца

17.00 Среда, 2 апреля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
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Свердловский областной суд вынес приговор жителю Ревды, 1979 года рождения, который вечером 30 июля 2024 года прикурил от Вечного огня.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, его приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также ему запретили «заниматься деятельностью, связанной с размещением иных материалов, в том числе в Интернете, на два года».

Однако такое наказание он получил не только за осквернение символа воинской славы (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Мужчину также признали виновным в несоблюдении административных ограничений (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Причём таких эпизодов насчитали девять, уточнили в областном СК.

Свою вину мужчину полностью признал, пояснив, что прикурил от Вечного огня потому как очень хотел курить, а зажигалка не работала, сообщили в областном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:00 К трём годам колонии строгого режима приговорили прикурившего от Вечного огня ревдинца
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15:35 Областной суд не стал отпускать главу Артёмовского округа Трофимова из СИЗО
14:57 Напавшего на человека на улице Восточной в Екатеринбурге мужчину отправили в СИЗО
14:30 В Екатеринбурге проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
13:46 В Свердловской области назвали города с высоким уровнем загрязнения воздуха
13:04 Сбившему на катере женщину на сапе жителю Нижнего Тагила вынесли приговор
12:40 Контролировать работу общественного транспорта в Екатеринбурге будет Центр управления перевозками
11:48 18 килограмм незадекларированной одежды хотел провезти пассажир рейса Пекин – Екатеринбург
11:18 После падения с крыши работавшего без страховки мужчины в Режевском районе возбудили уголовное дело
10:32 В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
09:44 В Екатеринбурге на Сортировке дети закидали женщину камнями
09:07 В Екатеринбурге объявили старт месячника чистоты
21:15 В Екатеринбурге областной суд встал на сторону сборщика цветмета
20:17 Екатеринбург культурный понёс тяжёлую утрату — ушла из жизни Марина Соколовская
20:07 Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области
19:29 Незаконное хранение наркотиков привело екатеринбуржца на скамью подсудимых
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