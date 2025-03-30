В Каменске-Уральском поймали юного нарушителя на питбайке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции в ходе планового контроля выявили 16-летнего подростка, катавшегося на питбайке по Каменску-Уральскому. При этом у него не было ни водительского удостоверения, ни защитной экипировки.Поймали юного нарушителя на улице Западной Каменска-Уральского. На место происшествия были вызваны его законных представителей. В отношении подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без прав. За такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, за отсутствие защитного шлема водителю выписали ещё одно административное наказание, уже по статье 12.6 КоАП РФ.Как выяснилось, питбайк подростку приобрели родители, а сам он планировал поступить в автошколу. Однако передача управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права, является нарушением закона. В связи с этим отец подростка тоже «попал под раздачу». На него оформили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Руководствуясь этой статьёй, папу юного нарушителя могут оштрафовать на 30 тысяч рублей.Оформленные материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Там сейчас решается вопрос о возможном привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.