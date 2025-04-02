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СМИ сообщают о нападении на предпринимателя в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге неизвестные напали на предпринимателя, когда он был на прогулке со своей женой. Вместе они выгуливали собаку. Это произошло вечером 29 марта.
Как сообщает Ura.ru, со ссылкой на пострадавшего бизнесмена, они шли по улице Технической в сторону Сортировке, когда к ним подбежали двое в спортивных костюмах и чёрных масках, брызнули перцовым баллончиком и стали избивать. По словам предпринимателя, у одного из нападавших был молоток, который разлетелся от удара.
Когда жена стала звать на помощь, ей тоже брызнули в лицо перцовкой.
Информационное агентство пишет, что мужчина уже написал заявление в полицию. Его приняли в ОП №10. Бизнесмен считает, что нападение произошло из-за его крупных долгов.
В УМВД по Екатеринбургу произошедшее ещё не комментировали.
Как сообщает Ura.ru, со ссылкой на пострадавшего бизнесмена, они шли по улице Технической в сторону Сортировке, когда к ним подбежали двое в спортивных костюмах и чёрных масках, брызнули перцовым баллончиком и стали избивать. По словам предпринимателя, у одного из нападавших был молоток, который разлетелся от удара.
«Я просто упал, кровь хлещет, поначалу не мог глаза даже открыть, меня запинывали с двух сторон»,
– рассказал бизнесмен.
Когда жена стала звать на помощь, ей тоже брызнули в лицо перцовкой.
Информационное агентство пишет, что мужчина уже написал заявление в полицию. Его приняли в ОП №10. Бизнесмен считает, что нападение произошло из-за его крупных долгов.
В УМВД по Екатеринбургу произошедшее ещё не комментировали.
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