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На 12 дней ограничат движение на улице Технической в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на две недели строители займут одну полосу движения на улице Технической в районе 50-го дома.
Как сообщили в мэрии, в этом месте специалисты будут проводить работы по ремонту подпорной стены. Из-за этого часть дороги необходимо перегородить.
Ремонтные работы будут идти с 9 по 20 апреля.
Как сообщили в мэрии, в этом месте специалисты будут проводить работы по ремонту подпорной стены. Из-за этого часть дороги необходимо перегородить.
Ремонтные работы будут идти с 9 по 20 апреля.
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