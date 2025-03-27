СК сообщил о завершении расследования уголовного дела мэра Дегтярска

– говорится в сообщении СК.

«Первый из них обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ – получение взяток в крупном и особо крупном размерах, второй – в совершении преступления, предусмотренного статьёй 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»,