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СК сообщил о завершении расследования уголовного дела мэра Дегтярска
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении главы дегтярского муниципального округа Вадима Пильникова.
Также ведомство сообщает о завершении связанного с ним уголовного дела в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя.
Преступления, в которых обвиняют фигурантов уголовных дел, произошли в 2020-2024 годах. Так, по версии следствия, первый обвиняемый, будучи главой Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из своих подчинённых взятку в виде денег и автомобиля на сумму свыше 14 миллионов рублей за общее покровительство. В частности, представитель коммерческой организации передал взятку за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов на строительство жилых домов, «которые в дальнейшем использовались для переселения граждан из аварийного жилья».
Отмечается, что в настоящее время оба лица, передавшие взятку, также привлекаются к уголовной ответственности.
Второй обвиняемый, которому вменяют посредничество во взяточничестве, оказывал содействие в получении «вознаграждения» мэром Дегтярска. За это он получал долю.
Обвинительные заключения по обоим делам утвердили и передали в суд, сообщили в СК.
Также ведомство сообщает о завершении связанного с ним уголовного дела в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя.
«Первый из них обвиняется в совершении трёх преступлений, предусмотренных статьёй 290 УК РФ – получение взяток в крупном и особо крупном размерах, второй – в совершении преступления, предусмотренного статьёй 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»,
– говорится в сообщении СК.
Преступления, в которых обвиняют фигурантов уголовных дел, произошли в 2020-2024 годах. Так, по версии следствия, первый обвиняемый, будучи главой Дегтярска получил от представителя коммерческой организации и от одного из своих подчинённых взятку в виде денег и автомобиля на сумму свыше 14 миллионов рублей за общее покровительство. В частности, представитель коммерческой организации передал взятку за беспрепятственное заключение муниципальных контрактов на строительство жилых домов, «которые в дальнейшем использовались для переселения граждан из аварийного жилья».
Отмечается, что в настоящее время оба лица, передавшие взятку, также привлекаются к уголовной ответственности.
Второй обвиняемый, которому вменяют посредничество во взяточничестве, оказывал содействие в получении «вознаграждения» мэром Дегтярска. За это он получал долю.
Обвинительные заключения по обоим делам утвердили и передали в суд, сообщили в СК.
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