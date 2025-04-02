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Пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошёл в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге продолжаются одиночные пикет против строительства мусорного производства на юге Свердловской области в Сысертском районе. Сегодня с плакатом вышел его житель Степан Пьянков.
Он рассказал, что считает информацию, которую ранее официально заявляли представители власти Свердловской области, ложной, неполной и искажённой. Также пикетчик попросил врио губернатора Дениса Паслера отменить концессионное соглашение с правительством региона.
Напомним, что вчера активисты, пытающиеся остановить размещение мусорного полигона в Сысертском районе, сообщили, что обратились к главе регионального СК Богдану Францишко с просьбой проверить законность концессионного соглашения по полигону.
Он рассказал, что считает информацию, которую ранее официально заявляли представители власти Свердловской области, ложной, неполной и искажённой. Также пикетчик попросил врио губернатора Дениса Паслера отменить концессионное соглашение с правительством региона.
Напомним, что вчера активисты, пытающиеся остановить размещение мусорного полигона в Сысертском районе, сообщили, что обратились к главе регионального СК Богдану Францишко с просьбой проверить законность концессионного соглашения по полигону.
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