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Ещё два пикета против строительства мусорного полигона в Сысертском районе прошло в Свердловской области
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Свердловской области сегодня прошло ещё два одиночных пикета против строительства мусорного полигона на юге Сысертскского района. Один из них состоялся в Екатеринбурге, а второй – в Сысерти.
В Екатеринбурге к резиденции свердловского губернатора с плакатом, выражающим поддержку назначению референдума по вопросам строительства полигона, выходил 70-летний житель села Щелкун. В это же время в Сысерти в пикет у здания администрации и думы выходила местная жительница, призывавшая депутатов, которые завтра должны будут решить судьбу референдума, встать на сторону народа. В противном случае она посоветовала народным избранникам сдать мандат.
Вчера в Свердловской области тоже прошли два одиночных пикета против мусорного полигона.
В Екатеринбурге к резиденции свердловского губернатора с плакатом, выражающим поддержку назначению референдума по вопросам строительства полигона, выходил 70-летний житель села Щелкун. В это же время в Сысерти в пикет у здания администрации и думы выходила местная жительница, призывавшая депутатов, которые завтра должны будут решить судьбу референдума, встать на сторону народа. В противном случае она посоветовала народным избранникам сдать мандат.
Вчера в Свердловской области тоже прошли два одиночных пикета против мусорного полигона.
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