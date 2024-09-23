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В Свердловской области одновременно прошли два одиночных пикета против мусорного полигона под Сысертью
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Сегодня, 24 сентября, в Свердловской области прошло сразу два одиночных пикета против строительства мусорного полигона в Сысертском районе.
Один из них состоялся в Екатеринбурге, где мужчина вышел к резиденции свердловского губернатора с плакатом: «Мусорный полигон на торфяниках – это безумно!». Второй прошёл в Сысерти. Там женщина пришла к зданию, в котором располагаются администрация и дума округа. У неё на плакате написано: «Президент за народ! А депутаты СГО за кого?».
Напомним, в этот четверг, 26 сентября, депутаты Сысертского городского округа будут решать вопрос с назначением референдума по вопросу строительства полигона.
Один из них состоялся в Екатеринбурге, где мужчина вышел к резиденции свердловского губернатора с плакатом: «Мусорный полигон на торфяниках – это безумно!». Второй прошёл в Сысерти. Там женщина пришла к зданию, в котором располагаются администрация и дума округа. У неё на плакате написано: «Президент за народ! А депутаты СГО за кого?».
Напомним, в этот четверг, 26 сентября, депутаты Сысертского городского округа будут решать вопрос с назначением референдума по вопросу строительства полигона.
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