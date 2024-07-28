Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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Новый выпуск добрых новостей этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции.«Миру мур, котики. На этой неделе коллеги в редакции много говорили о свободе. Цитировали Котституцию и что-то про отравление правосудия (меня поправляют — «отправление», но куда и на сколько его отправляют? До востребования?).О Котституции даже поспорили.— «Каждому гарантируется свобода мысли и слова», — говорят они.А я им:— Читаем внимательно: «мысли» и «слова». А не «мыслей» и «слов»! То есть выбираем одну мысль и думаем ее свободно. Берём любое слово — и пишем его, пока не надоест!Сказали, что я права.За слова в редакции отвечают коллеги, а я выбрала мысль — про свободу.Свободный пингвин был обнаружен на этой неделе там, где его никто не ожидал увидеть —, недалеко от центра Сочи. Его, ныряющего в морской акватории, сняли на видео. В Кавказском заповеднике считают, что пингвин сбежализ частного зоопарка. Говорят, что рыбы в теплом море ему будет достаточно, а к непривычным условиям он вполне сможет приспособиться. Но вряд ли пингвин останется в Сочи, предполагают специалисты — уплывёт в поисках лучшей жизни. К тому же, в городе его могут объявить в розыск и вернуть в клетку, а сейчас он, хоть и с риском для жизни, стал свободным. Как птица.В родномколлеги рассказали о настоящих героях-спасателях из «ЗооСпаса», которые проехали 150 км, чтобы помочь выбраться на свободу попавшему в беду бобру. Он провалился в глубокий канализационный колодец на берегу реки Нейвы. Его заметил местный житель и обратился к спасателям. С помощью петли зверька достали и усадили на траву, но, представляете, он отправился не к реке, а в сторону дороги. Наверняка у этого сбежавшего из хатки подростка были планы на путешествие автостопом! Его снова пришлось ловить и переносить в безопасное место к кромке воды. Мой коллега, который писал об этой истории, говорит, что бобр быстро скрылся из вида, даже не махнув на прощанье хвостом. Что ж, от бобра добра не ищут, но зато теперь свободолюбивый зверь в безопасности.Ещё одно чудесное спасение произошло на этой неделе в. Котенок застрял в городской ливневой канализации и жалобно мяукал. Прохожие позвали ветеринаров, но они не смогли ничем помочь — малыш находился очень глубоко под слоем асфальта. И тогда на место приехали знаете, кто? Целые бригады городского управления свободоснабжения, ой, водоснабжения! Асфальт разрыли экскаватором, чтобы освободить котенка из подземелья. А когда видео спасательной операции попало в сеть, все увидели, что малыша держит на руках мэр города — она отдала котёнка котомаме, которая была неподалеку с другими котятами. Хвостатого спасеныша назвали Удачей. Кс-кстати, в Турции к кошкам особое уважение, поэтому неудивительно, что ради спасения малыша на асфальтированной дороге выкопали огромную яму. А ещё я уверена, что распоряжение городским службам отдала лично мэр города, поэтому мэру — мур! Мяустному самоуправлению — мяу!в районе Бутово возникла ситуация, которая пока не про добро, но про свободу и правосудие. В столичном суде будут отстаивать козьи права.Как указано в иске, ГБУ «Мосветобъединение» (или объедение? В общем, комитет ветеринарии Москвы) «обнаружило вблизи многоквартирных домов по улице Изюмской и вблизи станции метро Скобелевская коз, пасущихся в отсутствие контроля со стороны владельца, что привело к загрязнению окружающей среды отходами животноводства (навозом)». Это я из официального сообщения суда цитирую.Владелец коз, как говорят, все замечания игнорирует, поэтому истец «просит суд разрешить возникший спор». И теперь предстоит правовая козуистика. Что есть коза — тварь дрожащая или право имеет? Больше ли прав у столичных коз и козлов в сравнении с периферийными? Наконец, можно ли считать навоз «загрязнением» или это вклад в благоустройство и перспективный экспортный ресурс? Предстоит нелегкий процесс, потому что козьи тропы у московского метрополитена — это прецедент. Надо предупредить судью, чтобы подготовился, а то у нас правосудие все время куда-то отправляется.А ещё у меня очень противоречивые чувства от истории с обменом. Одному человеку, который разные указы подписывает, жителив этом году подарили северного оленя. А жителям этот человек подарил вездеход и чайный набор. На днях разные коллеги моих коллег радостно писали, что у малыша подаренного оленя «уже растут первые рожки» и что он счастлив… А мне, знаете, как-то грустно. Не потому, что обмен какой-то неравноценный. А потому что никто никому не может дарить свободное живое существо. Разве нет?…Странная вещь, свобода. Ведь «за дверью» — это и тут, и там. Как посмотреть. А где тогда хорошо и правильно — тут или там? Я думаю, что свобода — это когда ты сам выбираешь, с какой стороны она, твоя свобода. Я, например, остаюсь по эту сторону двери, потому что здесь мой дом, любимые коллеги и нам вместе ещё много над чем надо поработать.Ваша Майя, чау-мяу».