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В екатеринбургском метрополитене у поезда «взбесились» двери
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 13 января, в метро Екатеринбурга один из поездов доехал до конечной «Проспект космонавтов» с пустыми вагонами. Всех пассажиров высадили на станции «Уралмаш».
Виной тому «взбесившиеся» двери. Как рассказали в телеграм-канале «Дно Исети», в поезде, ехавшем в сторону «Проспекта Космонавтов», на станции «Машиностроителей» двери начали произвольно открыться и закрываться. То же самое продолжилось на станции «Уралмаш», когда поезд до неё доехал. После этого пассажирам сообщили о неисправности поезда и попросили покинуть вагоны.
В самом метрополитене инцидент не комментировали, сообщив, что им нужно время, чтобы разобраться в произошедшем.
Виной тому «взбесившиеся» двери. Как рассказали в телеграм-канале «Дно Исети», в поезде, ехавшем в сторону «Проспекта Космонавтов», на станции «Машиностроителей» двери начали произвольно открыться и закрываться. То же самое продолжилось на станции «Уралмаш», когда поезд до неё доехал. После этого пассажирам сообщили о неисправности поезда и попросили покинуть вагоны.
В самом метрополитене инцидент не комментировали, сообщив, что им нужно время, чтобы разобраться в произошедшем.
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