На стройке в Екатеринбурге погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Трагически началось утро понедельника на одной из многочисленных екатеринбургских строек. Рабочий разбился на смерть, упав с возводимого здания.Строительная площадка, где погиб человек, расположена на улице Вильгельма де Геннина. Упавший с высоты рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. Смерть его наступила до прибытия «Скорой помощи».По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй 216 статьи УК РФ («нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.Но о наказании говорить пока ещё рано. Сейчас ведётся следствие. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, для определения точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Анализируется интересующая следствие документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются должностные инструкции и другие документы, — сообщают в следственном органе.