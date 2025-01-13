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Экс-глава свердловского МинЖКХ устроился в «Облкоммунэнерго»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ушедший в отставку министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил работу в «Облкоммунэнерго», сообщает близкий к аппарату губернатора телеграм-канал «Не для протокола».
Ресурс также сообщил, что исполняющим обязанности министра был назначен заместитель Смирнова – Алексей Рубцов. Нового главу для свердловского МинЖХК ещё подбирают.
Ранее телеграм-канал «Не для протокола» писал, что новая должность, из-за которой, как утверждалось, Николай Смирнов ушёл в отставку, оказалось для него более выгодной. Источники Вечерних ведомостей считают, что причина в другом.
Ресурс также сообщил, что исполняющим обязанности министра был назначен заместитель Смирнова – Алексей Рубцов. Нового главу для свердловского МинЖХК ещё подбирают.
Ранее телеграм-канал «Не для протокола» писал, что новая должность, из-за которой, как утверждалось, Николай Смирнов ушёл в отставку, оказалось для него более выгодной. Источники Вечерних ведомостей считают, что причина в другом.
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