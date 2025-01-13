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В Свердловской области обнаружили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувший год в Свердловской области специалистами Россельхознадзора было выявлено более 500 тонн рыбных консервов, к происхождению которых было много вопросов.
Эту статистику приводят в ведомстве, отмечая, что столько потенциально опасных консервов было обнаружено в регионе к началу декабря 2024 года. То есть они были выявлены ещё до случая с ботулизмом в Екатеринбурге.
Напомним, что в середине декабря в больницу попали две жительницы уральской столицы, в крови у которых обнаружили ботулотоксин. Также его нашли в остатках рыбной консервы под торговой маркой «За Родину», которую женщины купили на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного лица с грузовой машины. После Роспотребнадзор рекомендовал не покупать шпроты этой марки (с датой производства от 13 сентября), не только в Екатеринбурге, но и в других городах России. Уже в январе появилась информация о том, что в других шпротах за сентябрь токсина ботулизма не нашли.
В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщают, что в прошлом году многократные нарушения допускали екатеринбургские предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт». При занесении информации в реестр сведений о продукции они ссылалась на несуществующие ветеринарные документы, пишет ведомство.
Также в минувшем году выяснилось, что эти предприятия искусственно завышали объёмы и продлевали сроки годности у консервов.
В связи с неоднократными нарушениями учётные записи ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» в ФГИС «ВетИС. Паспорт» были аннулированы. Также предприятиям была направлена информация о необходимости изъять продукцию из оборота.
Эту статистику приводят в ведомстве, отмечая, что столько потенциально опасных консервов было обнаружено в регионе к началу декабря 2024 года. То есть они были выявлены ещё до случая с ботулизмом в Екатеринбурге.
Напомним, что в середине декабря в больницу попали две жительницы уральской столицы, в крови у которых обнаружили ботулотоксин. Также его нашли в остатках рыбной консервы под торговой маркой «За Родину», которую женщины купили на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного лица с грузовой машины. После Роспотребнадзор рекомендовал не покупать шпроты этой марки (с датой производства от 13 сентября), не только в Екатеринбурге, но и в других городах России. Уже в январе появилась информация о том, что в других шпротах за сентябрь токсина ботулизма не нашли.
В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщают, что в прошлом году многократные нарушения допускали екатеринбургские предприятия ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт». При занесении информации в реестр сведений о продукции они ссылалась на несуществующие ветеринарные документы, пишет ведомство.
Также в минувшем году выяснилось, что эти предприятия искусственно завышали объёмы и продлевали сроки годности у консервов.
«Когда заканчивались сроки годности одной партии консервов, её объединяли с другой, "более свежей", и таким образом продукция становилась пригодной к реализации»,
– рассказали в ведомстве.
В связи с неоднократными нарушениями учётные записи ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт» в ФГИС «ВетИС. Паспорт» были аннулированы. Также предприятиям была направлена информация о необходимости изъять продукцию из оборота.
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