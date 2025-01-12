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После повторного обращения жильцов разрушающегося дома в Серове глава СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после повторного обращения жильцов разрушающегося дома в Серове.
Речь идёт о деревянном доме на улице Парковой, 1930-го года постройки. Несущие конструкции и потолочные перекрытия в нём разрушаются, а инженерные системы неисправны. Из-за частых коммунальных аварий, дом постоянно подтапливается. Здание ещё в 2018 году признали аварийным, но людей так и не расселили. Кроме того, несмотря на плачевное состояние дома, одна из его квартир была выдана сироте.
Напомним, что ещё в начале прошлого года жильцы этого дома обращались в Следственный комитет с просьбой помочь им. Тогда глава ведомства давал поручение разобраться, но с тех пор ситуация не изменилась. Теперь Бастрыкин требует возбудить уголовное дело.
Речь идёт о деревянном доме на улице Парковой, 1930-го года постройки. Несущие конструкции и потолочные перекрытия в нём разрушаются, а инженерные системы неисправны. Из-за частых коммунальных аварий, дом постоянно подтапливается. Здание ещё в 2018 году признали аварийным, но людей так и не расселили. Кроме того, несмотря на плачевное состояние дома, одна из его квартир была выдана сироте.
Напомним, что ещё в начале прошлого года жильцы этого дома обращались в Следственный комитет с просьбой помочь им. Тогда глава ведомства давал поручение разобраться, но с тех пор ситуация не изменилась. Теперь Бастрыкин требует возбудить уголовное дело.
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