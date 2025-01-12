На экскурсию в Шадринск приглашают екатеринбуржцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В первый день февраля однодневную экскурсию по Шадринску устраивают для жителей уральской столицы известный гид Анастасия Печерских и клуб «УралПролаз». Программа включает не только прогулки по старинному свердловскому городу.Выезд из Екатеринбурга для экскурсантов запланирован на 6:00 утра. Дорога займёт около трёх часов в одну сторону. По приезде в Шадринск тургруппа отправится в пеший поход по улицам города, стоящего на живописном берегу реки Исеть. Во время прогулки экскурсанты узнают о тайнах купеческих кладов, историю появления раков в Исети, и биографию знаменитой поэтессы, чья жизнь связана с Шадринском.С улиц Шадринска группа переместится в краеведческий музей, где будет возможность познакомиться с творчеством известных мастеров — скульптора Ивана Шадра и живописца Алексея Бронникова. А особое место в программе однодневного тура занимает посещение Центра народной культуры «Лад», который изучает и сохраняет местные традиции. Здесь для участников проведут традиционный свадебный обряд с песнопениями, а также мастер-класс по созданию браслетов на бердышке в технике ручного ткачества.Возвращение экскурсантов в Екатеринбург запланировано на десять часов вечера. Поездка туда и обратно будет осуществляться на комфортном микроавтобусе «Мерседес Спринтер».Для регистрации на экскурсию в Шадринск желающих просят через Телеграм обращаться к организатору тура и экскурсоводу Анастасии Печерских (@pecherskih_anastasya).