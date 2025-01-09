Под Серовом столкнулись два грузовика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером под Серовом, на дороге ведущей к Сосьве, столкнулись два грузовика. В результате ДТП пострадали два человека.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель грузовика Shacman выбрал небезопасную скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Sitrak, после чего последний съехал в кювет.В результате аварии пострадали водитель Sitrak и пассажир Shacman – 24-летняя супруга водителя. Она не была пристёгнута ремнём безопасности, и потому вылетела из кабины, когда грузовики столкнулись. Её с множеством травм увезли в больницу.Проверка показала, что оба водителя в момент аварии были трезвыми. Также режим труда и отдыха у них не было нарушен. Однако оказалось у водителя Shacman отсутствовала диагностическая карта. Но так как за её отсутствие мужчину оштрафовали ещё днём, в отношении него составили лишь два протокола: за пострадавшего в ДТП (ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ) и за пассажира, непристёгнутого ремнём безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ).Кроме этого, сотрудники ГИБДД зафиксировали нарушения в содержании дороги. На дороге они заметили «зимнюю скользкость» и рыхлый снег. В адрес обслуживающей трассу организации уже выдали предписание на устранение недостатков.