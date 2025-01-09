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В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
В Екатеринбурге возле торгово-развлекательного центра «Мега» на улице Металлургов автобус врезался в остановку.
В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сразу сообщили о том, что в ДТП пострадала девушка, но позже в городской ГИБДД опровергли эту информацию, уточнив, что авария обошлась без пострадавших.
По словам очевидцев, водитель на большой скорости влетел в остановку. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
В телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сразу сообщили о том, что в ДТП пострадала девушка, но позже в городской ГИБДД опровергли эту информацию, уточнив, что авария обошлась без пострадавших.
По словам очевидцев, водитель на большой скорости влетел в остановку. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
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