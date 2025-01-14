На 75 тысяч штрафовали банк за навязчивые звонки свердловчанке с напоминанием о долге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жительница Свердловской области проучила банк, который слишком часто напоминал ей о кредите.Как рассказали Вечерним ведомостям в областном ГУФССП, к ним обратилась женщина, которой за две недели поступило около 80 звонков от банка с требованием погасить задолженность. В то время как по закону кредитные организации могут звонить должникам лишь один раз в сутки и не чаще двух раз в неделю.Приставы проверили проверку, и, убедившись в правдивости слов должницы, привлекли банк по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ (совершение кредитором действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство). В итоге организации оштрафовали на 75 тысяч рублей.