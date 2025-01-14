Екатеринбург занял 197 место в рейтинге городов мира по индексу преступности

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбург попал в рейтинг городов по индексу преступности, составленный международным аналитических порталом Numbeo о стоимости и качестве жизни. Там он занял 197 место.Кроме столицы Урала в рейтинге оказались ещё четыре российских города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижний Новгород.Самым опасным с точки зрения аналитиков в России городом оказался Новосибирск, он занял 177 место, набрав в индексе преступности 46.5. На втором месте по криминальности среди российских городов оказалась уральская столица с индексом 44.5. Санкт-Петербург оказался на 244 строчке с индексом 38.2. За ним Москва на 261 месте с индексом преступности 36.6. Самым безопасным городом России, по мнению Numbeo, оказался Нижний Новгород – ему присвоили 318 место при индексе 28.2.Возглавили этот рейтинг Питермарицбург (ЮАР), Прето́рия (ЮАР), Кара́кас (Венесуэла). Самый низкий индекс преступности у городов Абу-Даби (ОАЭ), Доха (Катар) и Шарджа (ОАЭ).