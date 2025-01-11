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В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах

10.54 Среда, 15 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело о серии телефонных краж в городских автобусах. Обвиняемым по делу проходит 44-летний челябинец.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, одну из своих краж он совершил 25 октября 2024 года утром, примерно в 07.35. На остановке «Саввы Белых» он заметил, как девушка убрала свой телефон в правый карман пальто перед тем, как зайти в автобус, после чего проследовал за ней, и уже в салоне автобуса осторожно вынул гаджет из её кармана.

Так, по версии следствия, он совершил ещё несколько телефонных краж в период с октябрь по ноябрь 2024 года. Потерпевшими по его делу считаются ещё три девушек, лишившиеся своих мобильников на остановках «Площадь 1905 года», «УрФУ», «Оперный театр». Общая сумма ущерба составляет более 190 тысяч рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:54 В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах
10:31 Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
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21:00 Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе
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19:48 В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
19:46 На экскурсию в Шадринск приглашают екатеринбуржцев
17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
15:11 Екатеринбург занял 197 место в рейтинге городов мира по индексу преступности
14:40 Экс-глава свердловского МинЖКХ устроился в «Облкоммунэнерго»
13:50 В екатеринбургском метрополитене у поезда «взбесились» двери
13:17 Два екатеринбургских ЖК вошли в топ-5 лучших новостроек страны
12:33 Главу сельского поселения в Свердловской области будут судить за взятку стройматериалами
11:18 В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
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