В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передали уголовное дело о серии телефонных краж в городских автобусах. Обвиняемым по делу проходит 44-летний челябинец.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, одну из своих краж он совершил 25 октября 2024 года утром, примерно в 07.35. На остановке «Саввы Белых» он заметил, как девушка убрала свой телефон в правый карман пальто перед тем, как зайти в автобус, после чего проследовал за ней, и уже в салоне автобуса осторожно вынул гаджет из её кармана.Так, по версии следствия, он совершил ещё несколько телефонных краж в период с октябрь по ноябрь 2024 года. Потерпевшими по его делу считаются ещё три девушек, лишившиеся своих мобильников на остановках «Площадь 1905 года», «УрФУ», «Оперный театр». Общая сумма ущерба составляет более 190 тысяч рублей.