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Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
Кадр из видео: «Уралити» / Telegram
Сегодня в Екатеринбурге жители домов на Асбестовском переулке стали очевидцами неадекватного поведения обнажённого мужчины.
Как сообщает телеграм-канал «Уралити», опубликовавший видео с голым мужчиной в окружении силовиков, он устроил «дебош». В чём он проявился, не совсем понятно. На кадрах, снятых очевидцами, мужчина закрывает голову какой-то тканью и кричит.
Ресурс также пишет, что «действо» продолжалось час, после чего мужчину забрала скорая.
Как сообщает телеграм-канал «Уралити», опубликовавший видео с голым мужчиной в окружении силовиков, он устроил «дебош». В чём он проявился, не совсем понятно. На кадрах, снятых очевидцами, мужчина закрывает голову какой-то тканью и кричит.
Ресурс также пишет, что «действо» продолжалось час, после чего мужчину забрала скорая.
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