Возрастное ограничение 18+
Два екатеринбургских ЖК вошли в топ-5 лучших новостроек страны
Фото: «УГМК-Застройщик»
Два жилых комплекса из столицы Урала вошли в топ-5 лучших в стране новостроек по версии портала ЕРЗ.РФ («Единый ресурс застройщиков»). Причём один из екатеринбургских ЖК возглавил этот рейтинг.
Авторы рейтинга, оценивая жилые комплексы, сравнивали новостройки по 165 параметрам. В их числе транспортная доступность, социальная и коммерческая инфраструктура, дворовое пространство и безопасность, архитектура, инженерные системы, клиентский сервис и другое. Всего сравнивалось 4212 жилых комплекса со всей России.
Возглавил рейтинг екатеринбургский ЖК «Макаровский» с общей оценкой 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки –88,1 и 85,4 баллов соответственно. За ним следует тюменский ЖК с оценкой 85,25. Пятерку лидеров замкнула другая уральская новостройка – ЖК «Нагорный» с оценкой 84,8 балла.
Обе екатеринбургские новостройки, оказавшиеся в пятёрке лучших, строились компанией «УГМК-Застройщик».
ЖК «Макарвоский» на Олимпийской набережной, возглавивший федеральный список, сейчас находится на финальном этапе строительства – к логическому завершению подходит последняя пятая очередь проекта. В «УГМК-Застройщик» отметили, что им остались последние штрихи перед тем, как жилой комплекс официально будет сдан в эксплуатацию.
У ЖК «Нагорный» сейчас завершается строительство второй очереди. В этом году застройщик намерен сдать жилой дом со встроенным в него детским садом. В следующем году девелопер рассчитывает приступить к третьей очереди проекта.
Можно также отметить, что в топе-10 лучших новостроек Свердловской области вошли ещё два других проекта от этого девелопера: жилой район «Изумрудный бор» и жилой комплекс «Никольский».
За счёт высокой оценки жилых комплексов, построенных «УГМК-Застройщик», компания занимает второе место в рейтинге российских девелоперов по потребительским качествам и первое место в родном регионе.
В самой компании также отмечают другие свое проекты, называя их знаковыми. Среди них небоскрёб «Башня Исеть», ЖК «Никольский», жилой район «Изумрудный Бор», клубный дом «На Хохрякова» и другие. Кроме этого, у застройщика в планах новый крупный проект – редевелопмент территории, ранее принадлежащей Уралмашзаводу.
Авторы рейтинга, оценивая жилые комплексы, сравнивали новостройки по 165 параметрам. В их числе транспортная доступность, социальная и коммерческая инфраструктура, дворовое пространство и безопасность, архитектура, инженерные системы, клиентский сервис и другое. Всего сравнивалось 4212 жилых комплекса со всей России.
Возглавил рейтинг екатеринбургский ЖК «Макаровский» с общей оценкой 88,4 балла. Второе и третье место получили новосибирские новостройки –88,1 и 85,4 баллов соответственно. За ним следует тюменский ЖК с оценкой 85,25. Пятерку лидеров замкнула другая уральская новостройка – ЖК «Нагорный» с оценкой 84,8 балла.
Обе екатеринбургские новостройки, оказавшиеся в пятёрке лучших, строились компанией «УГМК-Застройщик».
ЖК «Макарвоский» на Олимпийской набережной, возглавивший федеральный список, сейчас находится на финальном этапе строительства – к логическому завершению подходит последняя пятая очередь проекта. В «УГМК-Застройщик» отметили, что им остались последние штрихи перед тем, как жилой комплекс официально будет сдан в эксплуатацию.
У ЖК «Нагорный» сейчас завершается строительство второй очереди. В этом году застройщик намерен сдать жилой дом со встроенным в него детским садом. В следующем году девелопер рассчитывает приступить к третьей очереди проекта.
Можно также отметить, что в топе-10 лучших новостроек Свердловской области вошли ещё два других проекта от этого девелопера: жилой район «Изумрудный бор» и жилой комплекс «Никольский».
За счёт высокой оценки жилых комплексов, построенных «УГМК-Застройщик», компания занимает второе место в рейтинге российских девелоперов по потребительским качествам и первое место в родном регионе.
В самой компании также отмечают другие свое проекты, называя их знаковыми. Среди них небоскрёб «Башня Исеть», ЖК «Никольский», жилой район «Изумрудный Бор», клубный дом «На Хохрякова» и другие. Кроме этого, у застройщика в планах новый крупный проект – редевелопмент территории, ранее принадлежащей Уралмашзаводу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбуржцы предпочитают играть в FIFA и God of War
07 января 2025
07 января 2025
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой самолёта в Екатеринбурге
08 января 2025
08 января 2025
На стройке в Екатеринбурге погиб человек
13 января 2025
13 января 2025