38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Почти половина екатеринбуржцев – 47% – планируют разобрать старые вещи, чтобы разгрузить своё домашнее или рабочее пространство. Одни планируют отдать ненужное друзьям или знакомым, другие продать или просто пожертвовать. О планах жителей уральской столицы рассказали в команде Авито, проводившей опрос.Так, по данным аналитиков площадки, 21% уже разобрали вещи в своём окружении, а 25% сделают, если появится свободное время. Лишь 6% совсем не хотят этим заниматься.Из тех, кто уже разгрузил свое пространство или только планируют сделать это, 38% обычно отдают старые вещи друзьям или родным. Ещё 32% выставляют их на Авито и других платформах, чтобы отдать бесплатно или продать. 19% предпочитают жертвовать лишние вещи на благотворительность, 13% – отправлять на переработку, 10% – реализовывать в своём творчестве, 6% – продавать на «гаражных распродажах».Женщины чаще всего разбирают старые вещи, чтобы обновить гардероб (48%), приобрести новую мебель или другие предметы для дома (42%) и обновить бытовую технику (27%). Мужчины же проводят ревизию своего пространства, как правило, мотивирует покупка нового гаджета (36%), автомобильных товаров (21%) и спортивного инвентаря (12%). Лишь 9% утверждают, что не планируют что-либо покупать после разбора старых вещей.