Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе

242 вождения без водительских прав,

240 перевозок детей не в специальных автокреслах,

179 непредоставлений преимущества пешеходам,

148 водителей с признаками алкогольного опьянения,

121 выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно сводкам Госавтоинспекции Свердловской области, во вторую неделю 2025 года инспекторы пресекли 9415 нарушений ПДД на дорогах. Данные собирались в период с 6 по 12 января.Как уточняет ведомство, 866 из указанных девяти с половиной тысяч нарушений было совершено пешеходами. Это, в основном переход проезжей части в неположенном месте, но, также, и нахождение на проезжей части в тёмное время суток в одежде без световозвращающих элементов (не все знают, но это тоже считается нарушением правил дорожного движения).Как изначально предполагалось, с наступлением зимы резко сократилось количество нарушений со стороны велосипедистов и мотоциклистов. Хоть нынешний январь на Урале больше поход на раннюю весну, снег и гололёд мало способствует поездкам на данных транспортных средствах. Меж тем, смельчаки покататься на «железных конях» зимой находятся, а среди них встречаются и нарушители. Так, на прошлой неделе свердловские инспектора останавливали за неправильную езду 15 велосипедистов и 4 мотоциклистов.Остальные же нарушения допускались водителями, в том числе — автобусов (таких было 39). Самым «популярным» нарушением остаётся езда без ремней безопасности (2345 случаев) и незаконная тонировка стёкол (1210 случаев). Остальные нарушения ПДД на прошлой неделе распределились в следующей очерёдности от наиболее частных к наиболее редким:Среди других цифр прошлой недели: 580 ДТП на дорогах Свердловской области, 25 пострадавших в них, 8 погибших. Как уточняет ведомство, наибольшее количество автоаварий произошло по причине несоответствия скорости конкретным условиям движения водителями и несоблюдения очередности проезда.