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В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мальчик сломал позвоночник, неудачно съехав на ледянке с горки в Основинском парке.
По данным екатеринбургской КП, это произошло в последний день новогодних каникул. Ребёнку диагностировали переломы пятого и шестого позвонка.
Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что после этого случая власти Кировского района, где находится парк, распорядились засыпать горку песком.
По данным екатеринбургской КП, это произошло в последний день новогодних каникул. Ребёнку диагностировали переломы пятого и шестого позвонка.
Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что после этого случая власти Кировского района, где находится парк, распорядились засыпать горку песком.
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