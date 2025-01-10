Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Нижнем Тагиле детей преследовала неадекватная женщина. Сначала она якобы просила показать дневник и предлагала довезти до школы, а потом кричала, что хочет увезти детей в лес и убить.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова местной жительницы, ставшей очевидцем. По её словам, как возле дома неизвестная женщина пристаёт к детям, увидела одна из родительниц. Подозревая, что незнакомка задумала недоброе, мать вышла к ней на улицу, и уже ей якобы неадекватная женщина заявила, что хочет «вывезти детей в лес, убить и закопать».
Позже к этому дому вызвали полицию. Уже в их присутствии она желать окружающим «гореть в аду» и «остаться без денег», говорила какие все вокруг плохие. После этого, со слов очевидицы, даму передали бригаде медиков.
В МУ МВД «Нижнетагильское» произошедшее ещё не комментировали.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге в Асбестовском переулке навёл суету голый мужчина.
Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на слова местной жительницы, ставшей очевидцем. По её словам, как возле дома неизвестная женщина пристаёт к детям, увидела одна из родительниц. Подозревая, что незнакомка задумала недоброе, мать вышла к ней на улицу, и уже ей якобы неадекватная женщина заявила, что хочет «вывезти детей в лес, убить и закопать».
Позже к этому дому вызвали полицию. Уже в их присутствии она желать окружающим «гореть в аду» и «остаться без денег», говорила какие все вокруг плохие. После этого, со слов очевидицы, даму передали бригаде медиков.
В МУ МВД «Нижнетагильское» произошедшее ещё не комментировали.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге в Асбестовском переулке навёл суету голый мужчина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о напряжённом разговоре по телефону перед покушением на убийство детей в Красноуральске
10 января 2025
10 января 2025