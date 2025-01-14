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В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
Фото: «Екатеринбург. Главное» / Telegram
В екатеринбургском метрополитене появились объявления о закрытии касс. С 18 января большинство из них перестанут работать.
Об этом пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Билеты теперь можно будет приобрести только в терминалах.
Останутся работать кассы только на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», где можно будет пополнить транспортную карту. Купить билеты в кассе уже не получится.
Напомним, с 1 января 2025 года в метро прекратилась продажа жетонов.
Об этом пишет телеграм-канал «Екатеринбург. Главное». Билеты теперь можно будет приобрести только в терминалах.
Останутся работать кассы только на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», где можно будет пополнить транспортную карту. Купить билеты в кассе уже не получится.
Напомним, с 1 января 2025 года в метро прекратилась продажа жетонов.
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