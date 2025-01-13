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Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему единственная в селе Беляковское в Талицком районе Свердловской области, закрылась.
Ранее жители села записали видеообращение, в котором утверждают, что единственную в населённом пункте школу закрыли, а их детей перевели в школу соседней деревни, которая находится в 11 километрах от их села.
Позже глава Талицкого городского округа Михаил Михайлов на своей странице во ВКонтакте прокомментировал ситуацию, заявив, что школа продолжает работать, а дети – учиться. По его словам, после того как из школы уволился повар, родителям предложили перевести детей в другую школу или сократить время уроков в родной школе, пока ищется новый повар. Родители, как утверждает мэр, выбрали второй вариант с временным сокращением уроков.
Напомним, что в ситуации уже пытается разобраться прокуратура.
Ранее жители села записали видеообращение, в котором утверждают, что единственную в населённом пункте школу закрыли, а их детей перевели в школу соседней деревни, которая находится в 11 километрах от их села.
Позже глава Талицкого городского округа Михаил Михайлов на своей странице во ВКонтакте прокомментировал ситуацию, заявив, что школа продолжает работать, а дети – учиться. По его словам, после того как из школы уволился повар, родителям предложили перевести детей в другую школу или сократить время уроков в родной школе, пока ищется новый повар. Родители, как утверждает мэр, выбрали второй вариант с временным сокращением уроков.
Напомним, что в ситуации уже пытается разобраться прокуратура.
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