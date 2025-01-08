В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 14 пожаров, — свидетельствует сводка МЧС России. К счастью, обошлось без пострадавших в них.Подавляющее число пожаров в понедельник, 13 января, случилось в промышленной зоне. Только 14 процентов возгораний пришлось на жилой сектор, и самым крупным пожаром из них стал пожар в Екатеринбурге, на улице Пехотинцев. Там на площади в 50 квадратных метров загорелся мусор в неэксплуатируемом строении. Прибывшие на место происшествия 9 специалистов пожаротушения с огнём справились за полчаса.Всего четыре минуты ушло на борьбу с огнём в Карпинске, где случился пожар в многоквартирном жилом доме. Горели там входная дверь и домашнее имущество в квартире на пятом этаже. И вдвое меньше времени заняло тушение огня у екатеринбуржских пожарных на улице Ленинградской, где загорелась проводка в жилой многоэтажке. Правда, надымило тут сильно, поэтому к месту происшествия выехали аж двенадцать пожарных, которым по прибытии пришлось эвакуировать двух человек. Поговорка «мал клоп, да вонюч» здесь приобрела несколько иное значение, с учётом, что огненный «клоп» охватил один квадратный метр площади.