Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Житель Волгограда решил побороться с навязчивыми рекламными звонками от банков, посчитав их вторжением в личное пространство. «Жертвой» его праведного гнева стал «Уральский банк реконструкции и развития», имевший неосторожность летом 2023 года сделать мужчине звонок с предложением своих услуг.Поскольку волгоградец не был клиентом ПАО КБ «УБРиР» и не давал согласия на обработку своих персональных данных или получение рекламы, он решил наказать организацию за навязчивость. Сначала он обратился в УФАС России, где комиссией Волгоградского управления действия банка были признаны ненадлежащей рекламой. Затем он подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, требуя компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей за вторжение в частную жизнь, 30 тысяч рублей за оплату услуг представителя и возмещение почтовых расходов.Представитель банка во время процесса настаивал, что звонок был ошибочным, не касался персональных данных конкретного человека и не нарушал право на частную жизнь. Однако, такие отговорки не помогли. Суд принял сторону истца, правда, требования его удовлетворил частично: вместо желаемой крупной суммы волгоградцу присудили компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей. Плюс, банк должен был возместить ему три тысячи рублей, потраченные на услуги представителя.Размер компенсации, разумеется, истца не устроил, и он подал апелляцию. Свердловский областной суд, рассмотрев её, увеличил компенсацию морального вреда до 5 тысяч рублей, оставив остальные части решения без изменений. В результате «Уральский банк реконструкции и развития» обязали выплатить жителю Волгограда в общей сложности 8 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.