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Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок

21.40 Вторник, 14 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Житель Волгограда решил побороться с навязчивыми рекламными звонками от банков, посчитав их вторжением в личное пространство. «Жертвой» его праведного гнева стал «Уральский банк реконструкции и развития», имевший неосторожность летом 2023 года сделать мужчине звонок с предложением своих услуг.

Поскольку волгоградец не был клиентом ПАО КБ «УБРиР» и не давал согласия на обработку своих персональных данных или получение рекламы, он решил наказать организацию за навязчивость. Сначала он обратился в УФАС России, где комиссией Волгоградского управления действия банка были признаны ненадлежащей рекламой. Затем он подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга, требуя компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, еще 100 тысяч рублей за вторжение в частную жизнь, 30 тысяч рублей за оплату услуг представителя и возмещение почтовых расходов.

Представитель банка во время процесса настаивал, что звонок был ошибочным, не касался персональных данных конкретного человека и не нарушал право на частную жизнь. Однако, такие отговорки не помогли. Суд принял сторону истца, правда, требования его удовлетворил частично: вместо желаемой крупной суммы волгоградцу присудили компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей. Плюс, банк должен был возместить ему три тысячи рублей, потраченные на услуги представителя.

Размер компенсации, разумеется, истца не устроил, и он подал апелляцию. Свердловский областной суд, рассмотрев её, увеличил компенсацию морального вреда до 5 тысяч рублей, оставив остальные части решения без изменений. В результате «Уральский банк реконструкции и развития» обязали выплатить жителю Волгограда в общей сложности 8 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:40 Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок
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19:48 В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
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17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
15:11 Екатеринбург занял 197 место в рейтинге городов мира по индексу преступности
14:40 Экс-глава свердловского МинЖКХ устроился в «Облкоммунэнерго»
13:50 В екатеринбургском метрополитене у поезда «взбесились» двери
13:17 Два екатеринбургских ЖК вошли в топ-5 лучших новостроек страны
12:33 В Каменском районе за взятку буду судить бывшего главу Бродовской сельской администрации
11:18 В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
11:07 В Екатеринбурге задержали отобравшего у пенсионерки сумку с деньгами на обучение внука
10:32 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
10:14 В Свердловской области обнаружили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения
09:33 После повторного обращения жильцов разрушающегося дома в Серове глава СК поручил возбудить уголовное дело
20:59 На стройке в Екатеринбурге погиб человек
20:41 Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными
20:07 Коуровской обсерватории исполнилось 60 лет
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