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В Каменском районе за взятку буду судить бывшего главу Бродовской сельской администрации
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменский районный суд передали уголовного дело бывшего главы Бродовской сельской администрации, обвиняемого во взяточничестве.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областной прокуратуре, в 2023 году обвиняемый получил взятку от предпринимателя из посёлка Мартюш, одного из четырёх населённых пунктов, находящихся в ведении Бродовской сельской администрации (кроме него ещё деревни Брод, Ключики и село Щербаково).
По версии следствия, взятка представляла собой строительные материалы и наличные на сумму свыше 100 тысяч рублей. Взамен бывший глава обещал беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки по договорам об аренде техники, которая использовалась различных работ, в том числе благоустройства, в населённых пунктах.
Экс-главу будут судить по части 2 статьи 90 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, иного имущества, за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областной прокуратуре, в 2023 году обвиняемый получил взятку от предпринимателя из посёлка Мартюш, одного из четырёх населённых пунктов, находящихся в ведении Бродовской сельской администрации (кроме него ещё деревни Брод, Ключики и село Щербаково).
По версии следствия, взятка представляла собой строительные материалы и наличные на сумму свыше 100 тысяч рублей. Взамен бывший глава обещал беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки по договорам об аренде техники, которая использовалась различных работ, в том числе благоустройства, в населённых пунктах.
Экс-главу будут судить по части 2 статьи 90 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, иного имущества, за совершение действий в пользу взяткодателя, в значительном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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