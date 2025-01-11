В Екатеринбурге задержали отобравшего у пенсионерки сумку с деньгами на обучение внука

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении пожилой женщины, которая 25 декабря обналичила в банке крупную сумму, которую планировала передать своему внуку на оплату обучения, и стала возвращаться домой. Негодяй застал её возле подъезда, где отобрал сумку с деньгами и скрылся.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в тот день женщина сняла со своего счёта 170 тысяч рублей и сразу стала возвращаться домой. До дома она добралась благополучно, но у самого подъезда к ней подошёл незнакомец, который стал вырывать у неё сумку. Женщина стала бороться. Она не отдавала своё имущество, пока мужчина не повалил её на землю и не пнул. Лишь после этого пенсионерка отпустила сумку, а грабитель сбежал. Внутри помимо денег были паспорт и СНИЛС.Сейчас предполагаемый преступник задержан. В ограблении подозревают 31-летнего местного жителя, ранее уже судимого за кражи, грабёж, незаконный оборот наркотиков и самоуправство. Он свою вину признал, сообщив, что успел потратить все деньги.В полиции отмечают, что задержанный преследовал пенсионерку от отделения банка, где он увидел, как пожилая женщина снимает крупную сумму денег, до самого дома, выжидая подходящего момента для нападения.