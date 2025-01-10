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В федеральное издание о Великой Отечественной включат материал о преподавателях УрГАХУ

20.20 Вторник, 14 января 2025
Иллюстрация: безсрокадавности.рф
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Псковский государственный университет готовит к публикации большое научно-популярное издание, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одна из частей его будет посвящена преподавателям и учёным Уральского архитектурно-художественного университета.

Как сообщают в вузе, материал о героизме преподавателей и ученых УрГАХУ в годы Великой Отечественной войны уже принят для включения в юбилейное многостраничное научно-популярное издание федерального проекта «Без срока давности». Героями материала стали Николай Алферов, Бенцион Бруклич, Александр Бурак, Юрий Владимирский, Сергей Григоров, Борис Давидсон, Геннадий Елагин и другие люди, которые после тяжёлого военного периода приняли участие в становлении УрГАХУ (тогда — ещё только кафедры архитектуры строительного факультета Уральского индустриального института, с которой и началось рождение учебного заведения).

Проект федерального уровня «Без срока давности» призван сохранить историческую память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Издание научно-популярной книги, посвящённой 80-летию со дня великой Победы, — лишь одно из направлений, которые проводятся в рамках проекта. Среди других направлений — работа с архивными документами, проведение научных форумов и организация тематических массовых мероприятий. Так, осенью минувшего года был проведён музыкальный марафон «Без срока давности».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
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13:17 Два екатеринбургских ЖК вошли в топ-5 лучших новостроек страны
12:33 В Каменском районе за взятку буду судить бывшего главу Бродовской сельской администрации
11:18 В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
11:07 В Екатеринбурге задержали отобравшего у пенсионерки сумку с деньгами на обучение внука
10:32 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
10:14 В Свердловской области обнаружили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения
09:33 После повторного обращения жильцов разрушающегося дома в Серове глава СК поручил возбудить уголовное дело
20:59 На стройке в Екатеринбурге погиб человек
20:41 Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными
20:07 Коуровской обсерватории исполнилось 60 лет
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