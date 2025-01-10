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В федеральное издание о Великой Отечественной включат материал о преподавателях УрГАХУ
Иллюстрация: безсрокадавности.рф
Псковский государственный университет готовит к публикации большое научно-популярное издание, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одна из частей его будет посвящена преподавателям и учёным Уральского архитектурно-художественного университета.
Как сообщают в вузе, материал о героизме преподавателей и ученых УрГАХУ в годы Великой Отечественной войны уже принят для включения в юбилейное многостраничное научно-популярное издание федерального проекта «Без срока давности». Героями материала стали Николай Алферов, Бенцион Бруклич, Александр Бурак, Юрий Владимирский, Сергей Григоров, Борис Давидсон, Геннадий Елагин и другие люди, которые после тяжёлого военного периода приняли участие в становлении УрГАХУ (тогда — ещё только кафедры архитектуры строительного факультета Уральского индустриального института, с которой и началось рождение учебного заведения).
Проект федерального уровня «Без срока давности» призван сохранить историческую память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Издание научно-популярной книги, посвящённой 80-летию со дня великой Победы, — лишь одно из направлений, которые проводятся в рамках проекта. Среди других направлений — работа с архивными документами, проведение научных форумов и организация тематических массовых мероприятий. Так, осенью минувшего года был проведён музыкальный марафон «Без срока давности».
Как сообщают в вузе, материал о героизме преподавателей и ученых УрГАХУ в годы Великой Отечественной войны уже принят для включения в юбилейное многостраничное научно-популярное издание федерального проекта «Без срока давности». Героями материала стали Николай Алферов, Бенцион Бруклич, Александр Бурак, Юрий Владимирский, Сергей Григоров, Борис Давидсон, Геннадий Елагин и другие люди, которые после тяжёлого военного периода приняли участие в становлении УрГАХУ (тогда — ещё только кафедры архитектуры строительного факультета Уральского индустриального института, с которой и началось рождение учебного заведения).
Проект федерального уровня «Без срока давности» призван сохранить историческую память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Издание научно-популярной книги, посвящённой 80-летию со дня великой Победы, — лишь одно из направлений, которые проводятся в рамках проекта. Среди других направлений — работа с архивными документами, проведение научных форумов и организация тематических массовых мероприятий. Так, осенью минувшего года был проведён музыкальный марафон «Без срока давности».
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