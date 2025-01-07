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В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
В посёлке Исток, который входит в муниципальное образование Екатеринбурга, планируют построить четыре новые улицы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации уральской столицы, новые дороги пойдут от Молочного переулка и станут подъездами к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.
Сейчас дороги там есть, но они грунтовые. Власти же обещают строительство современной дорожной сети с проезжей частью для транспорта и тротуарами с велодорожками.
Таким образом, в планах строительство (или реконструкция) улиц:
– Новой-1 (протяженностью 261,2 метра);
– Новой-2 (254,4 метра);
– Новой-3 (281,1 метра);
– Кубанской (243,5 метра).
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации уральской столицы, новые дороги пойдут от Молочного переулка и станут подъездами к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.
Сейчас дороги там есть, но они грунтовые. Власти же обещают строительство современной дорожной сети с проезжей частью для транспорта и тротуарами с велодорожками.
Таким образом, в планах строительство (или реконструкция) улиц:
– Новой-1 (протяженностью 261,2 метра);
– Новой-2 (254,4 метра);
– Новой-3 (281,1 метра);
– Кубанской (243,5 метра).
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