В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В посёлке Исток, который входит в муниципальное образование Екатеринбурга, планируют построить четыре новые улицы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации уральской столицы, новые дороги пойдут от Молочного переулка и станут подъездами к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.Сейчас дороги там есть, но они грунтовые. Власти же обещают строительство современной дорожной сети с проезжей частью для транспорта и тротуарами с велодорожками.Таким образом, в планах строительство (или реконструкция) улиц: