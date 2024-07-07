Миру мур. Редакционная кошка Майя рассказывает о добрых новостях этой недели

Об авторе



Майя — обожаемый нами подкидыш. Кто-то повесил закрытую сумку с котёнком на заборе в промзоне, где ее обнаружили случайно. Мы хотели пристроить её в добрые руки и найти дом. Но потом поняли, что редакция — это и есть её дом и что это она нас пристроит.

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:



переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;

— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);

— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).

...А это я грущу, когда хороших новостей мало. Делайте добрые дела, пожалуйста.

Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости

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