Жительницу Каменска-Уральского будут судить за похищение сына знакомой





– поделились деталями в ведомстве. «Женщина при этом вела себя агрессивно, кричала, выражаясь грубой нецензурной бранью, сказала несовершеннолетнему выйти из квартиры, закрыть её и следовать за ней в неизвестном для него направлении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском перед судом будет отвечать 50-летняя местная жительница, пробравшаяся в квартиру своей знакомой, на которую держала обиду, и похитившая её девятилетнего сына.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры, это случилось минувшим летом, 31 июля 2024 года. Рано утром, примерно в 07.30, обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вошла в квартиру к своей знакомой, где она жила со своим сыном и супругом (причём для этого ей оказалось достаточно того, чтобы сильно дёрнуть на себя входную дверь), и прошла в комнату к мальчику. От него она потребовала одеться и пойти с нейРебёнок, судя по всему, был очень напуган, поэтому послушался. У него обвиняемая также отобрала телефон, с которого позже позвонила его матери с просьбой забрать своего сына. После этого с ней переговоры вели сотрудники полиции, уточнявшие её местоположение. Она, как отмечают в прокуратуре, его и не скрывала, открыто говоря, где находится. Однако женщина не ждала сотрудников полиции и шла по городу с ребёнком дальше. В конце концов её задержали в парке Трубников.Похитительнице было предъявлены обвинения по части 1 статье 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и пункту «д», части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Её дело передали в Синарский районный суд Каменска-Уральского.