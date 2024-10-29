Возрастное ограничение 18+

Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге

14.33 Среда, 30 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в Екатеринбурге после изнасилования шестилетней девочки.

Раннее сообщалось, что над ребёнком надругался гражданин Узбекистана. В центральном аппарате ведомства эту информацию утвердили, уточнив, что его обвиняют по статьям 132 УК РФ и 139 УК РФ (действия сексуализированного характера в отношении малолетней и незаконное проникновении в жилище).

«Фигурант задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,

– говорится в сообщении Следкома.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщают об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
29 октября 2024
Глава СК потребовал доклад о гибели человека в массовое драки в Богдановиче
23 октября 2024
Бастрыкин потребовал доклад в связи с нарушением природоохранного законодательства в посёлке Покровск-Уральский
28 октября 2024
Глава СК потребовал доклад о ходе проверки екатеринбургской гимназии после школьной драки
23 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:50 Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду
17:39 Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
17:10 На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
16:29 После вырубки на алле напротив стройфака УрФУ выкорчевали пни
16:05 В МВД и СК подтвердили информацию об убийстве тестем зятя на охоте в Свердловской области
15:48 После жалоб жителей свердловского посёлка об ухудшении экологической ситуации глава СК поручил провести проверку
15:27 Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
14:33 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
14:01 В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС
13:19 Берёзовское предприятие после штрафа оформило лицензию на использование скважины
13:07 Екатеринбургские жилые комплексы обеспечили связью с помощью новой технологии GPON
12:12 В Свердловской области тесть застрелил своего зятя во время охоты
11:40 Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года
11:17 Жительницу Каменска-Уральского будут судить за похищение сына знакомой
10:40 Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге обещают повышение зарплат на 20% в 2025 году
09:58 Врубку аллеи на Мира в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев
09:31 Обвиняемую в убийстве Далера Бобиева Веронику Наумову избила сокамерница
21:13 На Рефтинском водохранилище спасли лодочника
20:43 Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
19:53 Свердловские госавтоинспектора утеплились перед наступлением зимы
19:32 Маленькая жительница города Реж получит от детсада компенсацию за полученную травму
18:59 Увидеть историю Екатеринбурга под ногами предлагают в «Доме Качки»
17:29 79 детей-сирот из Каменска-Уральского и посёлка Ачит получили жильё
17:09 Абонентов МТС будут предупреждать о телефонном мошенничестве во время звонков
17:00 К 7,5 годам строгой колонии за сбыт наркотиков приговорили екатеринбуржца
16:11 В деревне Монастырка под Каменском-Уральским потушили пожар в частном доме
Все новости Свердловской области
18:04 Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:52 В ГД внесут законопроект о запрете передвижных цирков с дикими животными
15:54 В Вологодской области алкоголь будут продавать с 12 до 14 часов дня
15:08 В Калмыкии судья получил условный срок по делу о крупном мошенничестве
14:26 В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла
13:20 СК: в Ангарске пантера напала на ребенка, возбуждено уголовное дело
12:50 Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе
12:33 Дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина выписали из больницы
19:42 Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
19:25 Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
18:26 В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
18:09 Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам
16:31 В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка
16:01 За получение взятки от уральского завода арестован генерал Оглоблин, лишь весной 2024 года вышедший из колонии
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
17:03 Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
16:31 Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
15:35 Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
15:33 В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
14:51 Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
14:26 СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие
13:55 В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
12:34 Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР
12:04 В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
11:04 Что известно о ситуации в Коркино к этому часу
10:35 В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
Все новости России и мира
17:50 Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду
17:39 Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
17:10 На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
16:29 После вырубки на алле напротив стройфака УрФУ выкорчевали пни
16:05 В МВД и СК подтвердили информацию об убийстве тестем зятя на охоте в Свердловской области
15:48 После жалоб жителей свердловского посёлка об ухудшении экологической ситуации глава СК поручил провести проверку
15:27 Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
14:34 3D-печать из «морской нержавейки» станет эффективнее благодаря исследованию ученых Пермского политеха
14:33 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
14:18 Валерий Сухих: Прикамцы создают туристические маршруты и открывают новые и интересные уголки родного региона
14:01 В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС
13:19 Берёзовское предприятие после штрафа оформило лицензию на использование скважины
13:07 Екатеринбургские жилые комплексы обеспечили связью с помощью новой технологии GPON
12:12 В Свердловской области тесть застрелил своего зятя во время охоты
11:40 Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года
11:26 Алименты заплати и за границу спокойно лети
11:17 Жительницу Каменска-Уральского будут судить за похищение сына знакомой
10:40 Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге обещают повышение зарплат на 20% в 2025 году
09:58 Врубку аллеи на Мира в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев
09:31 Обвиняемую в убийстве Далера Бобиева Веронику Наумову избила сокамерница
21:13 На Рефтинском водохранилище спасли лодочника
20:43 Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
19:53 Свердловские госавтоинспектора утеплились перед наступлением зимы
19:32 Маленькая жительница города Реж получит от детсада компенсацию за полученную травму
18:59 Увидеть историю Екатеринбурга под ногами предлагают в «Доме Качки»
17:29 79 детей-сирот из Каменска-Уральского и посёлка Ачит получили жильё
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK