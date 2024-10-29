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Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в Екатеринбурге после изнасилования шестилетней девочки.
Раннее сообщалось, что над ребёнком надругался гражданин Узбекистана. В центральном аппарате ведомства эту информацию утвердили, уточнив, что его обвиняют по статьям 132 УК РФ и 139 УК РФ (действия сексуализированного характера в отношении малолетней и незаконное проникновении в жилище).
Раннее сообщалось, что над ребёнком надругался гражданин Узбекистана. В центральном аппарате ведомства эту информацию утвердили, уточнив, что его обвиняют по статьям 132 УК РФ и 139 УК РФ (действия сексуализированного характера в отношении малолетней и незаконное проникновении в жилище).
«Фигурант задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,
– говорится в сообщении Следкома.
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