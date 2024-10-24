Возрастное ограничение 18+

В Калиновском лесопарке обновили испорченные вандалами инфостолбики

19.28 Среда, 30 октября 2024
Фото Антона Каптелова
К сожалению, в Екатеринбурге на десяток волонтёров, готовых во благо окружающих тратить свободное время и силы, найдётся хотя бы один вандал. И вандал зачастую в одиночку способен свести на «нет» старания десятка людей.

Недолго простояли нетронутыми информационные столбики, которые были установлены в Калиновском лесопарке Екатеринбурга общественным движением «Хранители троп Урала». Один из них быстренько изрисовали надписями, не имеющими никакого отношения к триангуляционной вышке, о которой он рассказывает. С другого и вовсе скрутили табличку с нанесёнными на ней данными.

К счастью, запас сил и энтузиазма у «общественников» неиссякаем. Сегодня основатель движения «Хранители троп Урала» Евгений Скворцов сообщил, что информационные столбики в Калиновском лесопарке приведены в порядок. Изрисованный столбик от лишних надписей очищен, а на второй прикручена новая табличка.

Напомним, столбики с различной информацией о Калиновском лесопарке и о некоторых объектах, которые можно увидеть на его территории, были установлены в конце прошлого года. На одном из них можно прочесть, что такое серпентиниты, на другом узнать, для чего используется стоящая на возвышении вышка, а табличка на третьем рассказывает о самом лесопарке.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Парк «Оленьи ручьи» претендует на звание «Достояние Среднего Урала»
24 октября 2024
Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
26 октября 2024
Екатеринбургское издания It's My City лишилось регистрации после жалобы ФСБ
29 октября 2024
Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
25 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:22 Нарушителя с Режевского водохранилища привлекли к суду
20:24 На дороге между Екатеринбургом и Пермью полыхала фура
20:05 Органным залом собираются обзавестись жители Алапаевска
19:37 В Екатеринбурге простятся с Виктором Олюниным
19:28 В Калиновском лесопарке обновили испорченные вандалами инфостолбики
18:50 Платформа «Авито Авто» создала свой журнал
17:50 Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду
17:39 Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
17:10 На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
16:29 После вырубки на алле напротив стройфака УрФУ выкорчевали пни
16:05 В МВД и СК подтвердили информацию об убийстве тестем зятя на охоте в Свердловской области
15:48 После жалоб жителей свердловского посёлка об ухудшении экологической ситуации глава СК поручил провести проверку
15:27 Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
14:33 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
14:01 В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС
13:19 Берёзовское предприятие после штрафа оформило лицензию на использование скважины
13:07 Екатеринбургские жилые комплексы обеспечили связью с помощью новой технологии GPON
12:12 В Свердловской области тесть застрелил своего зятя во время охоты
11:40 Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года
11:17 Жительницу Каменска-Уральского будут судить за похищение сына знакомой
10:40 Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге обещают повышение зарплат на 20% в 2025 году
09:58 Врубку аллеи на Мира в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев
09:31 Обвиняемую в убийстве Далера Бобиева Веронику Наумову избила сокамерница
21:13 На Рефтинском водохранилище спасли лодочника
20:43 Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
19:53 Свердловские госавтоинспектора утеплились перед наступлением зимы
Все новости Свердловской области
18:04 Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:52 В ГД внесут законопроект о запрете передвижных цирков с дикими животными
15:54 В Вологодской области алкоголь будут продавать с 12 до 14 часов дня
15:08 В Калмыкии судья получил условный срок по делу о крупном мошенничестве
14:26 В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла
13:20 СК: в Ангарске пантера напала на ребенка, возбуждено уголовное дело
12:50 Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе
12:33 Дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина выписали из больницы
19:42 Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
19:25 Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
18:26 В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
18:09 Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам
16:31 В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка
16:01 За получение взятки от уральского завода арестован генерал Оглоблин, лишь весной 2024 года вышедший из колонии
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
17:03 Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
16:31 Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
15:35 Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
15:33 В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
14:51 Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
14:26 СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие
13:55 В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
12:34 Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР
12:04 В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
11:04 Что известно о ситуации в Коркино к этому часу
10:35 В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
Все новости России и мира
21:22 Нарушителя с Режевского водохранилища привлекли к суду
20:24 На дороге между Екатеринбургом и Пермью полыхала фура
20:05 Органным залом собираются обзавестись жители Алапаевска
19:37 В Екатеринбурге простятся с Виктором Олюниным
19:28 В Калиновском лесопарке обновили испорченные вандалами инфостолбики
18:50 Платформа «Авито Авто» создала свой журнал
17:50 Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду
17:39 Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
17:10 На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
16:29 После вырубки на алле напротив стройфака УрФУ выкорчевали пни
16:05 В МВД и СК подтвердили информацию об убийстве тестем зятя на охоте в Свердловской области
15:48 После жалоб жителей свердловского посёлка об ухудшении экологической ситуации глава СК поручил провести проверку
15:27 Треть екатеринбуржцев заранее готовятся к ноябрьским распродажам
14:34 3D-печать из «морской нержавейки» станет эффективнее благодаря исследованию ученых Пермского политеха
14:33 Глава СК потребовал доклад по уголовному делу об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
14:18 Валерий Сухих: Прикамцы создают туристические маршруты и открывают новые и интересные уголки родного региона
14:01 В Екатеринбурге на нефтебазе провели учения МЧС
13:19 Берёзовское предприятие после штрафа оформило лицензию на использование скважины
13:07 Екатеринбургские жилые комплексы обеспечили связью с помощью новой технологии GPON
12:12 В Свердловской области тесть застрелил своего зятя во время охоты
11:40 Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года
11:26 Алименты заплати и за границу спокойно лети
11:17 Жительницу Каменска-Уральского будут судить за похищение сына знакомой
10:40 Водителям общественного транспорта в Екатеринбурге обещают повышение зарплат на 20% в 2025 году
09:58 Врубку аллеи на Мира в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев
09:31 Обвиняемую в убийстве Далера Бобиева Веронику Наумову избила сокамерница
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK