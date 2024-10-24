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В Калиновском лесопарке обновили испорченные вандалами инфостолбики
Фото Антона Каптелова
К сожалению, в Екатеринбурге на десяток волонтёров, готовых во благо окружающих тратить свободное время и силы, найдётся хотя бы один вандал. И вандал зачастую в одиночку способен свести на «нет» старания десятка людей.
Недолго простояли нетронутыми информационные столбики, которые были установлены в Калиновском лесопарке Екатеринбурга общественным движением «Хранители троп Урала». Один из них быстренько изрисовали надписями, не имеющими никакого отношения к триангуляционной вышке, о которой он рассказывает. С другого и вовсе скрутили табличку с нанесёнными на ней данными.
К счастью, запас сил и энтузиазма у «общественников» неиссякаем. Сегодня основатель движения «Хранители троп Урала» Евгений Скворцов сообщил, что информационные столбики в Калиновском лесопарке приведены в порядок. Изрисованный столбик от лишних надписей очищен, а на второй прикручена новая табличка.
Напомним, столбики с различной информацией о Калиновском лесопарке и о некоторых объектах, которые можно увидеть на его территории, были установлены в конце прошлого года. На одном из них можно прочесть, что такое серпентиниты, на другом узнать, для чего используется стоящая на возвышении вышка, а табличка на третьем рассказывает о самом лесопарке.
Недолго простояли нетронутыми информационные столбики, которые были установлены в Калиновском лесопарке Екатеринбурга общественным движением «Хранители троп Урала». Один из них быстренько изрисовали надписями, не имеющими никакого отношения к триангуляционной вышке, о которой он рассказывает. С другого и вовсе скрутили табличку с нанесёнными на ней данными.
К счастью, запас сил и энтузиазма у «общественников» неиссякаем. Сегодня основатель движения «Хранители троп Урала» Евгений Скворцов сообщил, что информационные столбики в Калиновском лесопарке приведены в порядок. Изрисованный столбик от лишних надписей очищен, а на второй прикручена новая табличка.
Напомним, столбики с различной информацией о Калиновском лесопарке и о некоторых объектах, которые можно увидеть на его территории, были установлены в конце прошлого года. На одном из них можно прочесть, что такое серпентиниты, на другом узнать, для чего используется стоящая на возвышении вышка, а табличка на третьем рассказывает о самом лесопарке.
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