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Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду

17.50 Среда, 30 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
О похолодании и сильном ветре в Свердловской области предупреждают синоптики. По их прогнозам, в четверг и в пятницу порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду, а ночью температура может опуститься до -9°C.

В четверг, 31 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но в горах небольшой снег. Ночью -6...-1°C, при прояснении до -9°C. Днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -3...-1°C, днём +1...+3°C. Ветер 4-9 м/сек.

В пятницу, 1 ноября, в регионе облачно с прояснениями, местами осадки в виде снега и мокрого снега, на юге – с дождём. Также ожидается гололёдно-изморозевые явления. Ночью -4...+1°C, днём 0...+5°C. Ветер 6-11 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём ожидается мокрый снег с дождём. Ночью -2...0°C, днём +2...+4°C. Ветер 6-11 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:43 Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
19:53 Свердловские госавтоинспектора утеплились перед наступлением зимы
19:32 Маленькая жительница города Реж получит от детсада компенсацию за полученную травму
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