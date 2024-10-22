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Органным залом собираются обзавестись жители Алапаевска
Стоп-кадр видео Вечерних Ведомостей
В Алапаевске хотят построить свой органный зал. Деньги на строительство собирают с концертов заезжих музыкантов.
Ранее, весной текущего года, сообщалось, что алапаевский филиал Свердловской филармонии ушёл в «автономное плаванье» и стал самостоятельным концертным учреждением, базирующимся на местном Дворце культуры. Случилось это спустя почти четверть векового управления концертным залом дирекцией областной филармонией. Захотелось жителям Алапаевска обзавестись и собственным органным залом — чтобы ради наслаждения органной музыкой можно было не ехать в Екатеринбург и не ждать заезжего органиста с мобильным органом.
В сборе средств на появление в Алапаевске органного зала поучаствовал как раз такой приезжий музыкант. Органист Анатолий Маршалов выступил в городе с концертной программой «Путём к свету». Все средства с продажи билетов пойдут на воплощение мечты алапаевцев о собственном органе, установленном в особом помещении. В частности, на эти деньги планируется нанять архитектора и оплатить проектирование проекта. Получить представление о том, как проходило выступление музыканта можно получить на ютьюб-канале Вечерних Ведомостей.
К слову, Алапаевский концертный зал был одним из многочисленных филиалов филармонии, разбросанных по всей Свердловской области. Филармония с радостью отпускает «в свободное плавание» провинциальные организации, готовые самостоятельно организовывать муниципальные концертные залы. При этом предполагается, что связь областной филармонии и муниципального концертного зала не будут оборваны. Филармония должна помогать экс-филиалам и, в частности, составлять для них репертуар.
Ранее, весной текущего года, сообщалось, что алапаевский филиал Свердловской филармонии ушёл в «автономное плаванье» и стал самостоятельным концертным учреждением, базирующимся на местном Дворце культуры. Случилось это спустя почти четверть векового управления концертным залом дирекцией областной филармонией. Захотелось жителям Алапаевска обзавестись и собственным органным залом — чтобы ради наслаждения органной музыкой можно было не ехать в Екатеринбург и не ждать заезжего органиста с мобильным органом.
В сборе средств на появление в Алапаевске органного зала поучаствовал как раз такой приезжий музыкант. Органист Анатолий Маршалов выступил в городе с концертной программой «Путём к свету». Все средства с продажи билетов пойдут на воплощение мечты алапаевцев о собственном органе, установленном в особом помещении. В частности, на эти деньги планируется нанять архитектора и оплатить проектирование проекта. Получить представление о том, как проходило выступление музыканта можно получить на ютьюб-канале Вечерних Ведомостей.
К слову, Алапаевский концертный зал был одним из многочисленных филиалов филармонии, разбросанных по всей Свердловской области. Филармония с радостью отпускает «в свободное плавание» провинциальные организации, готовые самостоятельно организовывать муниципальные концертные залы. При этом предполагается, что связь областной филармонии и муниципального концертного зала не будут оборваны. Филармония должна помогать экс-филиалам и, в частности, составлять для них репертуар.
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