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После вырубки на алле напротив стройфака УрФУ выкорчевали пни
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На бульваре по улице Мира, напротив строительного факультета УрФУ, где вчера вырубили деревья, выкорчевали пни и убрали остатки срубленной черёмухи.
Ранее в мэрии вырубку объяснили заменой деревьев якобы из-за того, что они уже старые. На их месте городская администрация пообещала в течение недели посадить яблони.
Напомним, что вырубка деревьев в этом месте вызвала общественный резонанс. Горожанам стало непонятно, для чего нужно было вырубать черёмуху с уже развитой кроной.
Ранее в мэрии вырубку объяснили заменой деревьев якобы из-за того, что они уже старые. На их месте городская администрация пообещала в течение недели посадить яблони.
Напомним, что вырубка деревьев в этом месте вызвала общественный резонанс. Горожанам стало непонятно, для чего нужно было вырубать черёмуху с уже развитой кроной.
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