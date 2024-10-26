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После жалоб жителей свердловского посёлка об ухудшении экологической ситуации глава СК поручил провести проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался экологической обстановкой в Свердловской области после видеообращения к нему жителей посёлка Красногвардейского в Берёзовском городском округе.
Ранее «Народный фронт» опубликовал обращение жителей посёлка, в котором они рассказывают, что с 2016 года рядом с их населённым пунктом сбрасывают отходы высокого класса опасности. Люди переживают, что из-за этого их питьевая вода окажется загрязнена. С их слов, попытки обратиться к местной администрации, к прокуратуре и в суды результатов не принесли.
Ранее «Народный фронт» опубликовал обращение жителей посёлка, в котором они рассказывают, что с 2016 года рядом с их населённым пунктом сбрасывают отходы высокого класса опасности. Люди переживают, что из-за этого их питьевая вода окажется загрязнена. С их слов, попытки обратиться к местной администрации, к прокуратуре и в суды результатов не принесли.
«Председатель СК России поручил организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад»,
– сообщили в Следкоме.
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