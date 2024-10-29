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На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил в силе решение Белоярского районного суда, который приговорил замдиректора Белоярской АЭС Дениса Васькина к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей.
Как рассказали в пресс-службе областного суда, в июне этого года Денис Васькин был признан во взяточничестве и в покушении на получение взятки за предоставление одному из предприятий информации о планирующейся закупке оборудования и программного обеспечения на атомную станцию. В результате именно это помогло предприятию выиграть два тендера на поставку. За свои услуги Васькин просил 4 миллиона рублей, но успел получить только 2,6 миллиона.
Осуждённый и его защитник пытались обжаловать приговор, но сегодня судебная коллегия по итогам апелляционного рассмотрения дела оставила решение суда первой инстанции без изменений.
Как рассказали в пресс-службе областного суда, в июне этого года Денис Васькин был признан во взяточничестве и в покушении на получение взятки за предоставление одному из предприятий информации о планирующейся закупке оборудования и программного обеспечения на атомную станцию. В результате именно это помогло предприятию выиграть два тендера на поставку. За свои услуги Васькин просил 4 миллиона рублей, но успел получить только 2,6 миллиона.
Осуждённый и его защитник пытались обжаловать приговор, но сегодня судебная коллегия по итогам апелляционного рассмотрения дела оставила решение суда первой инстанции без изменений.
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