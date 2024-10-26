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В Свердловской области тесть застрелил своего зятя во время охоты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области 60-летний тесть застрелил своего 35-летнего зятя. Это произошло в лесу, куда они приехали на охоту. По словам мужчины, это произошло случайно.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, вместе они остановились в охотничьем домике, где приготовили солонцы для подкорма птиц и диких животных, и на следующий день поехали на квадроцикле проверять кормушки вглубь леса. Ехали они, когда в лесу уже было темно. В какой-то момент зять выронил фонарик, попросил тестя остановиться и посветить ему своим, чтобы найти его.
С собой у тестя был карабин, который он взял, с его слов, чтобы отпугивать медведя. Когда он слезал с квадроцикла, чтобы помочь в поисках фонарика, нажал на курок – пуля попала зятю в спину, в районе лопатке. Супруг дочери скончался на месте.
По данным ресурса, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, вместе они остановились в охотничьем домике, где приготовили солонцы для подкорма птиц и диких животных, и на следующий день поехали на квадроцикле проверять кормушки вглубь леса. Ехали они, когда в лесу уже было темно. В какой-то момент зять выронил фонарик, попросил тестя остановиться и посветить ему своим, чтобы найти его.
С собой у тестя был карабин, который он взял, с его слов, чтобы отпугивать медведя. Когда он слезал с квадроцикла, чтобы помочь в поисках фонарика, нажал на курок – пуля попала зятю в спину, в районе лопатке. Супруг дочери скончался на месте.
По данным ресурса, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы по статье о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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