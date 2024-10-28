В Екатеринбурге простятся с Виктором Олюниным

Прощание с Виктором Николаевичем Олюниным состоится 01 ноября 2024 года (пятница):

10:00 – 11.30 - гражданская панихида и отпевание в Доме прощания «Вознесение» (г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41 А).

12:00 – захоронение на Широкореченском кладбище (г. Екатеринбург, Московский тракт, 7-ой километр).

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Сегодня скончался советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Виктор Олюнин. С 1999 года Виктор Олюнин занимал должность директора по персоналу Уральской горно-металлургической компании, а с 2020 – советника директора.Сообщается, что церемония прощания состоится первого ноября в Доме прощания «Вознесение» (с 10.00 до 11.30), а захоронение – на Широкореченском кладбище (в 12.00).В некрологе указано, что руководство Уральской горно-металлургической компании с глубоким прискорбием сообщает, что 30 октября 2024 года безвременно ушел из жизни Виктор Николаевич Олюнин, и приводятся моменты его биографии.