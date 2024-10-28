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В Екатеринбурге простятся с Виктором Олюниным
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня скончался советник директора по персоналу и общим вопросам УГМК Виктор Олюнин. С 1999 года Виктор Олюнин занимал должность директора по персоналу Уральской горно-металлургической компании, а с 2020 – советника директора.
Сообщается, что церемония прощания состоится первого ноября в Доме прощания «Вознесение» (с 10.00 до 11.30), а захоронение – на Широкореченском кладбище (в 12.00).
В некрологе указано, что руководство Уральской горно-металлургической компании с глубоким прискорбием сообщает, что 30 октября 2024 года безвременно ушел из жизни Виктор Николаевич Олюнин, и приводятся моменты его биографии.
В.Н. Олюнин родился 28 июня 1952 года в с. Сажино Красноуфимского района Свердловской области.
Свою трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в 1974 году учителем в школе-интернате № 1 города Верхняя Пышма.
В 1975 году В.Н. Олюнин связал свою судьбу с комсомолом. С 1975 по 1977 годы работал секретарем – заведующим отделом учащейся молодежи Верхне-Пышминского горкома ВЛКСМ. После окончания Высшей комсомольской школы с 1979 по 1983 годы трудился в Свердловском обкоме ВЛКСМ начальником отдела пропаганды и культурно-массовой работы.
В 1983 году В.Н. Олюнин возглавил отдел культуры Свердловского горисполкома. В годы больших для страны перемен под непосредственным руководством и при личном участии Олюнина В.Н. в городе Свердловске организован целый ряд значимых культурных событий: открыта «Дискуссионная трибуна», первая в Советском Союзе площадка для свободного обмена взглядами и идеями; проведена первая выставка неформальных художников «Сурикова, 31»; начались широкомасштабные празднования дня города Свердловска.
С 1988 года В.Н. Олюнин занимался преподавательской деятельностью и возглавлял «Библиотечный инжениринговый центр» – площадку для проведения уникальных разноформатных и культурно-просветительских мероприятий.
В 1997 году Виктор Николаевич был приглашен на работу в Акционерное общество «Уралэлектромедь» и назначен на должность директора по работе с персоналом. В 1999 году В.Н. Олюнин стал директором по персоналу Уральской горно-металлургической компании. С 2020 года продолжил работу в должности советника директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК».
Все годы работы в УГМК Виктор Николаевич принимал самое активное участие в развитии Компании, используя свой обширный профессиональный и жизненный опыт для организации системы управления персоналом, создания особой корпоративной культуры, которая является объединяющей для тысяч работников и десятков предприятий.
Каждое порученное дело Виктор Николаевич выполнял на самом высоком уровне, вкладывая в него всю свою душу и энергию. Он всегда был открыт и щедро делился своим человеческим теплом с окружающими. Виктор Николаевич по призванию и по жизненным принципам был Учителем, смело привлекал молодежь к любым производственным, культурным и социальным корпоративным проектам Компании, учил и передавал без остатка свои знания и опыт. Он всегда любил и ценил жизнь.
Виктор Николаевич был профессиональным, мудрым руководителем, неравнодушным, глубоко порядочным и доброжелательным человеком. Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, преданности своему делу и невероятной трудоспособности Виктор Николаевич навсегда вошел в историю Уральской горно-металлургической компании и жизни многих людей.
Трудовая деятельность Виктора Николаевича отмечена государственными, ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами.
Для многих из нас уход Виктора Николаевича стал невосполнимой утратой. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Викторе Николаевиче Олюнине навсегда останется в сердцах знавших его коллег и друзей.
Сообщается, что церемония прощания состоится первого ноября в Доме прощания «Вознесение» (с 10.00 до 11.30), а захоронение – на Широкореченском кладбище (в 12.00).
В некрологе указано, что руководство Уральской горно-металлургической компании с глубоким прискорбием сообщает, что 30 октября 2024 года безвременно ушел из жизни Виктор Николаевич Олюнин, и приводятся моменты его биографии.
В.Н. Олюнин родился 28 июня 1952 года в с. Сажино Красноуфимского района Свердловской области.
Свою трудовую деятельность Виктор Николаевич начал в 1974 году учителем в школе-интернате № 1 города Верхняя Пышма.
В 1975 году В.Н. Олюнин связал свою судьбу с комсомолом. С 1975 по 1977 годы работал секретарем – заведующим отделом учащейся молодежи Верхне-Пышминского горкома ВЛКСМ. После окончания Высшей комсомольской школы с 1979 по 1983 годы трудился в Свердловском обкоме ВЛКСМ начальником отдела пропаганды и культурно-массовой работы.
В 1983 году В.Н. Олюнин возглавил отдел культуры Свердловского горисполкома. В годы больших для страны перемен под непосредственным руководством и при личном участии Олюнина В.Н. в городе Свердловске организован целый ряд значимых культурных событий: открыта «Дискуссионная трибуна», первая в Советском Союзе площадка для свободного обмена взглядами и идеями; проведена первая выставка неформальных художников «Сурикова, 31»; начались широкомасштабные празднования дня города Свердловска.
С 1988 года В.Н. Олюнин занимался преподавательской деятельностью и возглавлял «Библиотечный инжениринговый центр» – площадку для проведения уникальных разноформатных и культурно-просветительских мероприятий.
В 1997 году Виктор Николаевич был приглашен на работу в Акционерное общество «Уралэлектромедь» и назначен на должность директора по работе с персоналом. В 1999 году В.Н. Олюнин стал директором по персоналу Уральской горно-металлургической компании. С 2020 года продолжил работу в должности советника директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК».
Все годы работы в УГМК Виктор Николаевич принимал самое активное участие в развитии Компании, используя свой обширный профессиональный и жизненный опыт для организации системы управления персоналом, создания особой корпоративной культуры, которая является объединяющей для тысяч работников и десятков предприятий.
Каждое порученное дело Виктор Николаевич выполнял на самом высоком уровне, вкладывая в него всю свою душу и энергию. Он всегда был открыт и щедро делился своим человеческим теплом с окружающими. Виктор Николаевич по призванию и по жизненным принципам был Учителем, смело привлекал молодежь к любым производственным, культурным и социальным корпоративным проектам Компании, учил и передавал без остатка свои знания и опыт. Он всегда любил и ценил жизнь.
Виктор Николаевич был профессиональным, мудрым руководителем, неравнодушным, глубоко порядочным и доброжелательным человеком. Благодаря своим высоким профессиональным и личным качествам, преданности своему делу и невероятной трудоспособности Виктор Николаевич навсегда вошел в историю Уральской горно-металлургической компании и жизни многих людей.
Трудовая деятельность Виктора Николаевича отмечена государственными, ведомственными, региональными, муниципальными и корпоративными наградами.
Для многих из нас уход Виктора Николаевича стал невосполнимой утратой. Мы глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования его родным и близким.
Светлая память о Викторе Николаевиче Олюнине навсегда останется в сердцах знавших его коллег и друзей.
Прощание с Виктором Николаевичем Олюниным состоится 01 ноября 2024 года (пятница):
10:00 – 11.30 - гражданская панихида и отпевание в Доме прощания «Вознесение» (г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41 А).
12:00 – захоронение на Широкореченском кладбище (г. Екатеринбург, Московский тракт, 7-ой километр).
10:00 – 11.30 - гражданская панихида и отпевание в Доме прощания «Вознесение» (г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41 А).
12:00 – захоронение на Широкореченском кладбище (г. Екатеринбург, Московский тракт, 7-ой километр).
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