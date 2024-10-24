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Екатеринбургские жилые комплексы обеспечили связью с помощью новой технологии GPON
Фото: УГМК-Телеком
В Екатеринбурге специалисты УГМК-Телеком обеспечили связью ЖК «Покровский парк» и ЖК «Шишкин» в Верхней Пышме, ЖК Veer Park и ЖК «Твинс». Причём для двух последних жилых комплексов использовали технологии GPON.
Как рассказали Вечерним ведомостям в блоке телекоммуникаций компании УГМК-Телеком, для жилых комплексов, технология GPON – это когда каждую отдельно взятую квартиру подключают к системе по волоконно-оптическому кабелю. Таким образом, жильцы сразу получают возможность пользоваться быстрым и качественным интернетом.
Ранее связь по технологии GPON в основном подключали в частном секторе. Теперь её стали применять в многоквартирных домах. В будущем УГМК-Телеком планирует использовать эту технологию во всех новостройках.
Как рассказали Вечерним ведомостям в блоке телекоммуникаций компании УГМК-Телеком, для жилых комплексов, технология GPON – это когда каждую отдельно взятую квартиру подключают к системе по волоконно-оптическому кабелю. Таким образом, жильцы сразу получают возможность пользоваться быстрым и качественным интернетом.
«Такой подход позволяет нам более оперативно подключать абонентов к услугам интернет и кабельного телевидения. А новосёлы ещё на этапе ремонта могут спроектировать домашнюю сеть связи и проложить кабели внутри квартиры таким образом, чтобы это было эффективно с точки зрения использования и выглядело эстетично. Для этого нашими сотрудниками была подготовлена подробная памятка для новоселов»,
– объяснил руководитель группы развития блока телекоммуникаций УГМК-Телеком Александр Закиров.
Ранее связь по технологии GPON в основном подключали в частном секторе. Теперь её стали применять в многоквартирных домах. В будущем УГМК-Телеком планирует использовать эту технологию во всех новостройках.
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