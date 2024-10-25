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Хомяка Лепёшку прооперировали в екатеринбургской ветклинике
Стоп-кадр видео ветклиники ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
Любой, даже самый маленький питомец может доставить немалые хлопоты и переживания своим двуногим друзьям. Так, в Екатеринбурге хомячок по кличке Лепёшка здорово перепугал владельцев ужасающим видом одной из своих щёчек.
В итоге Лепёшка оказался в ветеринарной клинике «ЗооСпец», где, осмотрев его раскрасневшуюся, вывернутую щёчку поставили серьёзный диагноз «пролапс защёчного мешка». Такой недуг считается острой патологией и требует оперативного вмешательства. Что и было сделано в «ЗооСпеце». Там ему сделали операцию, вправили вывалившийся защёчный мешочек и подшили во избежание рецидива.
Пролапс защёчного мешка случается у хомячков в тех случаях, когда они пытаются набить себе «запас» из непригодных для еды предметов. Кусками матерчатой подстилки, например. Лепёшку ещё повезло, что владельцы вовремя обратились в «звериную» больницу и слизистая защёчного мешка не успела потерять свою функциональность (иначе могла потребоваться даже ампутация).
Владельцев хомячков наверняка интересуют подробности о том, как у этих пушистых грызунов образуются подобные травмы и, главное, как их избежать. Специалисты «ЗооСпеца» обещали рассказать об этом в телеграм-канале ветклиники, но только в том случае, если под постом о Лепёшке наберётся достаточно много «плюсиков» в комментариях.
В итоге Лепёшка оказался в ветеринарной клинике «ЗооСпец», где, осмотрев его раскрасневшуюся, вывернутую щёчку поставили серьёзный диагноз «пролапс защёчного мешка». Такой недуг считается острой патологией и требует оперативного вмешательства. Что и было сделано в «ЗооСпеце». Там ему сделали операцию, вправили вывалившийся защёчный мешочек и подшили во избежание рецидива.
Пролапс защёчного мешка случается у хомячков в тех случаях, когда они пытаются набить себе «запас» из непригодных для еды предметов. Кусками матерчатой подстилки, например. Лепёшку ещё повезло, что владельцы вовремя обратились в «звериную» больницу и слизистая защёчного мешка не успела потерять свою функциональность (иначе могла потребоваться даже ампутация).
Владельцев хомячков наверняка интересуют подробности о том, как у этих пушистых грызунов образуются подобные травмы и, главное, как их избежать. Специалисты «ЗооСпеца» обещали рассказать об этом в телеграм-канале ветклиники, но только в том случае, если под постом о Лепёшке наберётся достаточно много «плюсиков» в комментариях.
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