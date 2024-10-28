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Врубку аллеи на Мира в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев
Фото: «Деревья Екатеринбурга» / Телеграм
Вырубку деревьев на аллее напротив здания строительного факультета УрФУ, на котором когда-то учился первый президент РФ Борис Ельцин, в мэрии Екатеринбурга объяснили заменой старовозрастных деревьев.
Аллею из деревьев на бульваре по улице Мира практически полностью вырубили вчера днём. Фотографии с аллеи публиковали в телеграм-канале «Деревья Екатеринбурга».
В городской администрации сообщили, что вырубку выполняло МУП «Зеленострой» по муниципальному заданию, согласно которому 33 черёмухи заменят тем же количеством яблонь. Их обещали посадить на этой же неделе.
Аллею из деревьев на бульваре по улице Мира практически полностью вырубили вчера днём. Фотографии с аллеи публиковали в телеграм-канале «Деревья Екатеринбурга».
В городской администрации сообщили, что вырубку выполняло МУП «Зеленострой» по муниципальному заданию, согласно которому 33 черёмухи заменят тем же количеством яблонь. Их обещали посадить на этой же неделе.
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