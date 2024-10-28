Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года





– рассказали таможенники. «Лидерами среди импортёров из Уральского федерального округа драгоценных и полудрагоценных камней стали ОАЭ, Китай, Азербайджан. В этом году партии минералов впервые отправлены в Таиланд и на Кипр»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За девять месяцев текущего года на Уральской таможне оформили на экспорт 1,8 тонны минералов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские самоцветы – изумруды, изделия из малахита, нефрита и доломита высоко ценят в странах Азии. Поставки туда за год выросли на 46%.