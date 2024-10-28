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Почти две тонны самоцветов оформили уральские таможенники на экспорт с начала года
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За девять месяцев текущего года на Уральской таможне оформили на экспорт 1,8 тонны минералов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские самоцветы – изумруды, изделия из малахита, нефрита и доломита высоко ценят в странах Азии. Поставки туда за год выросли на 46%.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, уральские самоцветы – изумруды, изделия из малахита, нефрита и доломита высоко ценят в странах Азии. Поставки туда за год выросли на 46%.
«Лидерами среди импортёров из Уральского федерального округа драгоценных и полудрагоценных камней стали ОАЭ, Китай, Азербайджан. В этом году партии минералов впервые отправлены в Таиланд и на Кипр»,
– рассказали таможенники.
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