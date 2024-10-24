Свердловские госавтоинспектора утеплились перед наступлением зимы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области отрапортовала о переходе на зимний режим несения службы. И заключается это не только в смене летней униформы на более тёплую.Подразделения Госавтоинспекции Свердловской области в течение октября совершили переход на зимний режим несения службы. Служебный автотранспорт проверили на готовность функционировать в условиях холодов. Кроме того, на всех автомобилях заменили «резину» с летней на зимнюю. Личный состав Госавтоинспекции сменил обмундирование — переоделся в тёплые куртки, брюки и спецобувь. Произошла и замена форменных головных уборов. Некоторые подразделения были готовы к наступлению холодов уже в середине месяца.Руководство госоргана провело проверку готовности подразделений. В ходе проверки машины осматривались, в первую очередь, на предмет наличия зимних шин. При проверке личного состава особое внимание уделялось тому, чтобы у каждого из инспекторов были жетон с личным номером, жезл и свисток. Проверялось также, чтобы служебные удостоверения госавтоинспекторов были действующими, без просрочек.